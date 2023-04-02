الأثنين 11 رمضان 1444 ﻫ - 3 أبريل 2023
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وسائل إعلام سورية: انفجار عبوة ناسفة في سيارة سبب دوي الانفجارات في منطقة المزة بالعاصمة
منذ 43 دقيقة
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