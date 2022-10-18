الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444 ﻫ - 18 أكتوبر 2022
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وسائل إعلام صينية: الرئيس الصيني سيذهب لولاية ثالثة غير مسبوقة كرئيس للحزب الشيوعي
منذ ساعة واحدة
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