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    وسائل إعلام عن وكالة الطاقة الذرية: لا اتفاق مع الوكالة الدولية بشأن تركيب كاميرات جديدة في المنشآت النووية في إيران

    منذ 35 دقيقة
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