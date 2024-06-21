السبت 15 ذو الحجة 1445 ﻫ - 22 يونيو 2024 |
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    وسائل اعلام اسرائيلية وعراقية: استهداف منطقة البوكمال في سوريا

    منذ ساعتين
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