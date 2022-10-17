الأثنين 21 ربيع الأول 1444 ﻫ - 17 أكتوبر 2022 |
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    وصول البخاري الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية

    منذ 5 دقائق
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