الخميس 25 رمضان 1445 ﻫ - 4 أبريل 2024
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وصول الدفعة ال 21 من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة للعلاج في الدوحة
منذ 43 دقيقة
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