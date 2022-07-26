الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
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    وصول السفيرة الأميركية الى ساحة النجمة لحضور الجلسة التشريعية

    منذ 9 دقائق
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