الأثنين 9 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 2 يناير 2023 |
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    وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرياض

    منذ ساعة واحدة
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