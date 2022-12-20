الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 20 ديسمبر 2022 |
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    وصول حافلة المنتخب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم إلى وسط العاصمة بوينس آيرس

    منذ 50 دقيقة
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