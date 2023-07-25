الثلاثاء 7 محرم 1445 ﻫ - 25 يوليو 2023 |
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    وصول رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض منذ قليل الى قصر الصنوبر للقاء الموفد الفرنسي الرئاسي جان ايف لو دريان

    منذ 34 دقيقة
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