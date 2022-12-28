الأربعاء 4 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 28 ديسمبر 2022
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الصحافة
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وصول رئيس وزراء إسبانيا الى السراي الحكومي وبدء اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي
منذ دقيقة واحدة
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