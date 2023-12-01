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    وصول ميقاتي إلى الإمارات لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر "كوب 28" بشأن تغيّر المُناخ

    منذ ساعة واحدة
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