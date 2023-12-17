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    وصول ولي العهد السعودي إلى الكويت للتعزية بوفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2023 5:54 مساءً
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