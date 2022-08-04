الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
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    وضع اكليل من الزهر بإسم اللواء عباس ابراهيم المدير العام للأمن العام على النصب التذكاري الذي شيّد لهم أمام دائرة أمن عام مرفأ بيروت

    منذ 48 دقيقة
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