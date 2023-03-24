الجمعة 2 رمضان 1444 ﻫ - 24 مارس 2023
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وضّاح الصادق لبرنامج "ألبوم حياتي": 17 تشرين خلقت التغيير عند الناس ونحن نواب ضمن مشروع معين
منذ 47 دقيقة
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