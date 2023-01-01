الأحد 8 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 1 يناير 2023 |
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    وفاة الطفل معتصم علي عبدالعزيز ديب بعد اشعاله النيران بمكان مغلق تحت البيت ليختنق من كثافة الدخان من دون استطاعته الخروج من مكانه

    منذ 25 ثانية
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