الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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    وفد اللقاء الديمقراطي بعد لقاء ميشال معوض: قناعات مشتركة كالسيادة والاصلاح والوحدة الوطنية جمعتنا مع معوض منذ اليوم الاول من الاستحقاق الرئاسي ولكن منذ الاساس اتفقنا على أن المسألة ليست شخصية ونؤكد على أننا في موقع النقاش المشترك

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