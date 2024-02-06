الثلاثاء 25 رجب 1445 ﻫ - 6 فبراير 2024 |
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    وقع تبادل لاطلاق نار مع عناصر من مخابرات الجيش - مكتب الشوف أثناء محاولتهم توقيف مطلوبين في بلدة الناعمة

    منذ ساعة واحدة
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