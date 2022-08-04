الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022
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وقفة أمام البوابة رقم 3 للجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء و جرحى ومتضرري انفجار المرفأ
منذ ساعة واحدة
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