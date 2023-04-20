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    وقفة أمام قصر العدل في بيروت بدعوة من "ائتلاف استقلال القضاء في لبنان" وتحالف حرية الرأي والتعبير تضامناً مع المحامي نزار صاغية بعد استدعائه إلى مجلس النقابة

    منذ 18 ثانية
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