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    وقف إطلاق النار يتحقق تدريجيًا في مخيّم عين الحلوة بعد اتصالات لبنانية وفلسطينية على أعلى المستويات

    منذ 18 ثانية
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