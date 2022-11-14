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    وكالة أنباء الأناضول عن وزير الداخلية التركي: الشرطة اعتقلت الشخص الذي ترك القنبلة التي تسببت في انفجار اسطنبول

    منذ 19 دقيقة
    آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2022 4:33 صباحًا
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