الأحد 20 ربيع الأول 1444 ﻫ - 16 أكتوبر 2022 |
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    وكالة إرنا: رئيسي يتهم بايدن بالتحريض على "الفوضى والإرهاب" في إيران

    منذ ساعة واحدة
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