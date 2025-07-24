الخميس 29 محرم 1447 ﻫ - 24 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    وكالة إنترفاكس: فقد طائرة ركاب روسية على متنها نحو 50 شخصا في منطقة آمور شرقي البلاد

    منذ 5 دقائق
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      المبعوث الأمريكي توم باراك
      الإطلالة الثالثة لباراك.. هل ستكون الأخيرة قبل الطوفان المتوقع؟
      وزير الخارجية والمغتربين السابق عبدالله بوحبيب
      وفاة وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب عن 84 عاماً
      رئيس مجلس النواب نبيه بري
      هل ينجح بري في تثبيت معادلة "السلاح مقابل السيادة"؟