الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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    وكالة الأناضول: إنقاذ مسنة في قهرمان مرعش بعد بقائها تحت الأنقاض لـ56 ساعة

    منذ ساعة واحدة
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