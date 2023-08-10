الخميس 23 محرم 1445 ﻫ - 10 أغسطس 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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وكالة الأنباء الإيرانية: الاتفاق مع واشنطن يشمل الإفراج عن 5 سجناء من كل طرف
منذ 49 دقيقة
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