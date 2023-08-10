الخميس 23 محرم 1445 ﻫ - 10 أغسطس 2023 |
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    وكالة الأنباء الإيرانية: بدء الإفراج عن مبلغ من أموال طهران المجمدة في أحد البنوك الأوروبية

    منذ 50 دقيقة
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