الأربعاء 6 ذو الحجة 1445 ﻫ - 12 يونيو 2024 |
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    وكالة الأنباء الرسمية: ولي العهد السعودي يعتذر عن عدم حضور قمة مجموعة السبع في إيطاليا

    منذ 41 دقيقة
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