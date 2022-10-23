الأحد 27 ربيع الأول 1444 ﻫ - 23 أكتوبر 2022 |
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    وكالة الأنباء السعودية: ولي العهد يطلق مبادرة وطنية لسلاسل التوريد العالمية والتي تتضمن جذب استثمارات بقيمة 40 مليار ريال

    منذ ساعة واحدة
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