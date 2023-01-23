الأثنين 1 رجب 1444 ﻫ - 23 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    وكالة الأنباء العراقية: رئيس الوزراء يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه ويكلّف علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة

    منذ 6 دقائق
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      السيارة التي اقتحمت منزل العائلة اللبنانية
      فيديو مروع.. عائلة لبنانية في السويد تنجو من الموت بأعجوبة!
      بإمكانك الآن "الدردشة" مع نفسك
      ميّزة جديدة من "واتساب".. بإمكانك "الدردشة" مع نفسك!
      القمر يقترب من الأرض بشكل غير مسبوق
      لأوّل مرّة منذ 993 عامًا.. القمر يقترب من الأرض بشكل غير مسبوق