الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022
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وكالة الأنباء العمانية: الميزانية العامة للدولة تحقق فائضا ماليا 784 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري
منذ 10 دقائق
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