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    وكالة الأنباء الفرنسية: الشرطة الجورجية تفرق بالقوة المتظاهرين حول مقر البرلمان في العاصمة تبليسي جورجيا

    منذ ساعة واحدة
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