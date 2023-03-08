الخميس 16 شعبان 1444 ﻫ - 9 مارس 2023
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وكالة الأنباء الفرنسية: الشرطة الجورجية تفرق بالقوة المتظاهرين حول مقر البرلمان في العاصمة تبليسي جورجيا
منذ ساعة واحدة
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