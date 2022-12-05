الأثنين 11 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 5 ديسمبر 2022 |
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    وكالة الأنباء الفلسطينية: استشهاد فلسطيني وإصابة 6 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم

    منذ 9 دقائق
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