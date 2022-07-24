الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
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    وكالة الأنباء الكويتية: تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ‎

    منذ ساعة واحدة
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