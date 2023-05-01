الأثنين 11 شوال 1444 ﻫ - 1 مايو 2023
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وكالة الأنباء الكويتية: صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة
منذ 58 دقيقة
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