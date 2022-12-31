السبت 7 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 31 ديسمبر 2022
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وكالة الأنباء اليابانية: طوكيو تطور صواريخ طويلة المدى يصل مداها إلى 2000 و3000 كم بهدف نشرها عام 2030
منذ ساعتين
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