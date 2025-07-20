الأحد 25 محرم 1447 ﻫ - 20 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    وكالة الإعلام الروسية: بوتين التقى اليوم مستشارا كبيرا للزعيم الأعلى الإيراني في الكرملين

    منذ 3 ساعات
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      طقس لبنان
      تحضروا لكتل هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية تضرب لبنان!
      شاحنات الإطفاء تقف بجانب حطام مركز تسوق بعد حريق هائل اندلع ليلاً وأودى بحياة عشرات الأشخاص في الكوت بمحافظة واسط، العراق، 17 يوليو/تموز 2025. رويترز
      بعد أنباء عن تورط سوريين في حريق الكوت.. بيان من الداخلية العراقية!
      مدينة السويداء السورية
      مجلس الإفتاء السوري يصدر فتوى بخصوص أحداث السويداء