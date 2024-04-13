السبت 4 شوال 1445 ﻫ - 13 أبريل 2024
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وكالة: السفينة إم.إس.سي أريس المحتجزة سيتم قطرها إلى المياه الإقليمية الإيرانية
منذ 3 ساعات
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