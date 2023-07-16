الأحد 28 ذو الحجة 1444 ﻫ - 16 يوليو 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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وكالة الصحافة الفرنسية: أذربيجان تتهم روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف النار في قره باغ
منذ 35 دقيقة
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