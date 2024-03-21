الخميس 11 رمضان 1445 ﻫ - 21 مارس 2024
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وكالة الطاقة الدولية: الطاقة النووية أساسية لتحقيق الأهداف المناخية
منذ 37 دقيقة
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