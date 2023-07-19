الأربعاء 1 محرم 1445 ﻫ - 19 يوليو 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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وكالة الطاقة الدولية تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على الكهرباء في 2023 وتشير إلى انتعاش محتمل في عام 2024
منذ 5 دقائق
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