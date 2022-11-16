الأربعاء 22 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 16 نوفمبر 2022
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الصحة
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وكالة الفضاء الأميركية ناسا ترسل الصاروخ "أرتميس 1" إلى القمر في رحلة أولى من نوعها منذ 50 عاما
منذ ساعة واحدة
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