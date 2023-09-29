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    وكالة تاس: روسيا تقول إنها أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

    منذ 13 دقيقة
    آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2023 8:15 صباحًا
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