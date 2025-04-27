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    وكالة "تسنيم": اندلاع النيران مجددًا في عدة حاويات في "ميناء رجائي" رغم أن عمليات إطفاء حرائق أمس كانت على وشك الانتهاء

    منذ 21 ساعة
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