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    وكالة فارس: مقتل مستشار برتبة عقيد بالحرس الثوري الإيراني في انفجار عبوة ناسفة قرب العاصمة السورية دمشق

    منذ ساعتين
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