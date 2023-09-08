السبت 23 صفر 1445 ﻫ - 9 سبتمبر 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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وكالة فيتش ترفع النظرة المستقبلية لتركيا إلى "مستقرة"
منذ 54 دقيقة
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