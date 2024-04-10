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    وكالة مهر للأنباء الإيرانية: وزير الدفاع الإيراني أعلن تعليق التحليق في أجواء طهران بسبب "مناورات عسكرية" اعتبارا من منتصف الليل بالتوقيت المحلي

    منذ 35 دقيقة
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