الثلاثاء 27 ذو القعدة 1445 ﻫ - 4 يونيو 2024
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وكالة نقلا عن رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية: طهران سترد إذا أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضدها
منذ 15 دقيقة
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