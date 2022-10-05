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وكالة يونهاب الكورية الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا تجاه البحر للمرة الثانية خلال يومين
منذ ساعتين
آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2022 12:40 صباحًا
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