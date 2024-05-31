الجمعة 23 ذو القعدة 1445 ﻫ - 31 مايو 2024 |
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    وكيل شحن: توقف حركة الملاحة في مضيق البوسفور بتركيا بعد تعطل محرك سفينة

    منذ ساعتين
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